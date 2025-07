Chef Rubio pubblica post contro Israele: blitz della Digos a casa sua

Gabriele Rubini, attivo sui social e noto per la sua posizione nel conflitto israelo-palestinese, è finito al centro nella lente della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali per due post scritti il 21 e il 22 maggio nei quali augura la morte alle autorià israeliane. Rubio durante la perquisizione del 17 luglio è stato portato in Questura e poi rilasciato in serata