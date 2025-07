Chi è Valentina Greco, l'italiana scomparsa e poi ritrovata in Tunisia

A due giorni dal ritrovamento, nella sua casa di Sidi Bou Said in Tunisia, di Valentina Greco, la 42enne di Cagliari scomparsa per 10 giorni, sono ancora molti gli aspetti della vicenda da chiarire. I familiari della donna, se da una parte hanno gioito alla notizia giunta direttamente dal ministro del Esteri Antonio Tajani, che sabato sera, ha chiamato i genitori di Valentina, dall'altra continuano a vivere in uno stato di ansia e preoccupazione in attesa di capire cosa sia davvero successo in quel lasso di tempo dall'ultima telefonata con la madre Roberta, il 9 sera, al ritrovamento, dentro un armadio e in stato confusionale, il 19 sera. Intanto già oggi Valentina Greco, attualmente in ospedale a Tunisi, potrebbe essere sentita dalle autorità del Paese nordafricano. Le condizioni fisiche della donna non desterebbero preoccupazione, ma il fratello Alessio è volato in Tunisia per sincerarsi dello stato di salute della sorella. L'uomo oggi ha scritto l'ultimo messaggio sui social per ringraziare tutti: "Vale è stata ritrovata, ora sto andando da lei. Grazie a tutti per le condivisioni della notizia e per i mille messaggi che mi avete mandato!". La mamma di Valentina, per ora, è rimasta a Cagliari ma dovrebbe raggiungere anche lei la figlia nelle prossime ore . Ieri sera, dopo il ritrovamento, è riuscita a parlare con Valentina, evidentemente con qualche telefono di fortuna in quanto il cellulare della 42enne risulterebbe sparito, cosi come il suo computer.

Il ritrovamento dentro un armadio

La madre aveva spiegato anche ieri le circostanze del ritrovamento. Valentina si sarebbe sentita male, forse a causa della patologia che preoccupava i familiari, forse il giorno stesso dell'ultimo contatto. Le ricerche da parte degli inquirenti hanno riguardato anche la casa. Ma la donna - secondo il racconto della madre - sarebbe svenuta all'interno di un armadio. E quindi non sarebbe stata trovata da chi la cercava. La madre, però, era certa: la soluzione di tutto era in casa. "Anche perché - aveva spiegato all'Ansa- non si sarebbe mai allontanata senza i suoi gatti". E allora ecco una nuova ricerca della gendarmeria, questa volta con il ritrovamento della donna all'interno dell'abitazione.