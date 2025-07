Torino, Inchiesta Rear: 8 indagati tra cui il deputato Pd Laus

Si sono concluse le indagini della procura di Torino sul caso Rear, la nota cooperativa operante nel settore della vigilanza, sicurezza e multiservizi. La procura ha notificato l’avviso di conclusione a otto indagati, tra cui il deputato Mauro Laus, l’assessore comunale ai Grandi Eventi Mimmo Carretta e la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, tutti e tre esponenti del Pd. Tra gli altri indagati figurano il presidente della Rear, Antonio Munafò, e altri amministratori e dirigenti della società. Il procedimento, che era stato avviato nel 2023, si è focalizzato sulla gestione dei pagamenti pubblici ricevuti dalla società nel periodo 2020-2021. In quel periodo Laus ricopriva un ruolo di rilievo nella cooperativa.

Le accuse

Il procuratore capo Giovanni Bombardieri e il sostituto procuratore Alessandro Aghemo hanno formulato come ipotesi di reato: infedeltà patrimoniale e malversazione di erogazioni pubbliche. Le indagini sono partite dagli accertamenti della Guardia di Finanza sui bilanci e gli estratti conto della Rear, che avrebbero evidenziato un utilizzo parziale dei fondi pubblici per interessi privati, in contrasto con gli scopi della cooperativa. Secondo l’accusa, la Rear avrebbe corrisposto stipendi non dovuti a dipendenti per attività non effettivamente svolte, configurando rapporti di lavoro “non reali”. Emergerebbero anche irregolarità nell’utilizzo di immobili di proprietà della cooperativa, impiegati in modo ritenuto improprio, e operazioni di investimento e finanziamento in altre società, estranee alle finalità statutarie della Rear.