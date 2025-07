Pastasciutta antifascista, tradizione di Casa Cervi che scatena odio

L'iniziativa dell'Associazione partigiani della provincia di Rimini ha ricevuto una valanga di commenti contrari. La presidente Tonini: "Non ci fermeranno, è un'occasione per ricordare i valori della libertà e della democrazia" ascolta articolo

Valanga d’odio contro la “Pastasciutta antifascista”. "Speriamo che il pranzo vi vada di traverso", "Strozzatevi con la vostra pastasciutta antifascista": questi sono solo alcuni dei commenti polemici apparsi sui social contro l’iniziativa promossa dall’Anpi della provincia di Rimini. "Una valanga di odio che non ci fermerà. La pastasciutta antifascista ogni anno è un’occasione per ricordare i valori della libertà e della democrazia", dice, come riporta il Resto del Carlino, Annarita Tonini, presidente provinciale dell’Anpi di Rimini.

Anpi: "Non ci fermeranno" I commenti d'odio non hanno stupito l'Anpi regionale. "Purtroppo - ha apiegato ancora Tonini - non è più una novità. Ci attaccano e offendono a ogni edizione. Per fortuna ogni anno sono sempre più le persone che partecipano. Abbiamo centinaia di prenotazioni per i 7 appuntamenti con la pastasciutta antifascista nel Riminese. Solo a Santarcangelo saremo oltre 200... La risposta migliore a questa valanga d’odio". Il programma prevede varie tappe: si parte da Bellaria e Riccione il 25 luglio, il giorno successivo a Novafeltria e Morciano, il 27 a Rimini alla Grotta rossa, il 31 luglio a Pianventena.

L’iniziativa L’evento, che avviene in diverse città italiane, nasce da Casa Cervi, oggi moderno museo di storia contemporanea sorto sull’abitazione dei sette fratelli Cervi, contadini e antifascisti che il 28 dicembre 1943 furono fucilati dai repubblichini a Reggio Emilia a causa della loro attività partigiana. L'iniziativa si tiene il 25 luglio in memoria di quel giorno del 1943, quando la famiglia Cervi per la prima volta offrì per strada a tutti gli abitanti di Campegine per festeggiare l’arresto di Mussolini. L’iniziativa avrà luogo anche a Roma, organizzata nella sua ottava edizione dall’Anpi Trullo-Magliana per venerdì 25 luglio, dalle 20, presso la nuova area pedonale di viale Ventimiglia.