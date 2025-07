Cuneo, speleologo estratto dalla grotta in cui era rimasto bloccato

È stato riportato in superficie, Marco Massola, lo speleologo rimasto bloccato da ieri in una grotta nell'Abisso Paperino sulla Colla Termini, in provincia di Cuneo. dopo essere stato colpito da una scarica di pietre. L'uomo, di 62 anni, è stato caricato su un mezzo dell'elisoccorso e portato in un ospedale. Secondo i primi accertamenti ha riportato un trauma cranico. I soccorsi sono andati a buon fine grazie all'intervento della Prima Delegazione di Soccorso Speleologico del CNSAS.

Le operazioni di salvataggio

L’estrazione ha richiesto complesse operazioni di disostruzione in più tratti del percorso sotterraneo. I tecnici del soccorso alpino hanno impiegato microcariche esplosive per allargare tre strettoie particolarmente impegnative che rendevano impossibile il passaggio dell’infortunato. Per superare questi tratti, il ferito è stato immobilizzato con un dispositivo Ked , che consente la protezione della colonna vertebrale in spazi estremamente ristretti. Il trasporto verso l’uscita ha richiesto il superamento di due pozzi verticali di circa 15 metri ciascuno, due meandri stretti e una strettoia particolarmente complessa e attraverso il lavoro coordinato di oltre 50 tecnici provenienti dalle delegazioni speleologiche del Cnsas di Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, le operazioni si sono concluse in sicurezza. Una volta fuori dalla grotta, lo speleologo è stato nuovamente valutato dai sanitari e immediatamente trasferito in ospedale dal Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.