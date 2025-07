Puglia, incendio nella notte a San Giovanni Rotondo: 140 evacuati

Un incendio è divampato in provincia di Foggia, in Puglia, intorno alle 22.30, sono state minacciate diverse abitazioni. Diversi i feriti

San Giovanni Rotondo, la cittadina in provincia di Foggia, è stata colpita da un vasto incendio, che ha richiesto l'intervento delle squadre di soccorso e l'evacuazione precauzionale di molte famiglie. L'incendio è avvenuto in zona Costa. È stata richiesta l'attivazione del Centro Operativo Comunale per ottimizzare la gestione dell'emergenza e per il coordinamento tra le diverse forza in campo. Il sindaco Michele Longo ha assistito e monitorato la situazione sin dall'inizio e ha coordinato le situazione. Circa 140 le persone evacuate nel corso della notte che stamani stanno facendo rientro nelle abitazioni.

La protezione civile

Vigili del Fuoco e Protezione Cvile hanno operato in diversi punti per arginare il rischio su infrastrutture e abitazioni. È stato necessario richiedere l'intervento di un Canadair, per supportare lo spegnimento e il contenimento delle fiamme. Le operazioni seguiranno fino a quando l'incendio non sarà completamente domato.

Sono 36 gli alloggi evacuati e le autorità hanno allestito un centro accoglienza presso Pozzo Cavo, dove è stato raccomandato di non rientrare nelle proprie abitazioni. I residenti della zona sono stati invitati a chiudere porte e finestre per evitare l'inalazione dei fumi e facilitare l'accesso ai mezzi di soccorso. Non è ancora stato accertato il motivo dell'incendio.