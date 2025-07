Isole Tremiti, sei diportisti salvati dalla Guardia di finanza

Salvati sei ragazzi alle isole Tremiti: è questo il bilancio di un'operazione di soccorso che ha visto impegnato l'equipaggio della Guardia di finanza B.S.O. 52 della dipendente Stazione Navale della Guardia di finanza, attualmente rischierato presso le isole Tremiti per l'estate. Allertati dalla locale stazione dei Carabinieri, a seguito della chiamata di un cittadino, i militari si sono diretti all'isola di San Domino presso lo "Scoglio dell'Elefante". Giunti sul posto, hanno avvistato un barchino sovraccarico e in evidente difficoltà, spostato dal moto ondoso che rischiava di finire sugli scogli. L'equipaggio della Guardia di finanza, manovrando con rapidità, si è avvicinato al natante togliendolo dalla situazione di pericolo. A bordo dello stesso si trovavano, oltre all'equipaggio, sei occupanti in evidente stato di choc, appena recuperati dal mare dopo che il loro mezzo si era capovolto e affondato, travolto da un'onda. I finanzieri si sono adoperati per prestare la prima assistenza ai malcapitati, trasbordandoli sul loro mezzo per poi accompagnarli fino alla banchina dell'Isola di San Domino, dove hanno ricevuto le prime cure mediche. Le sei persone, quattro uomini e due donne, di età media 22 anni, erano partiti nella mattinata da Termoli ed erano giunti presso le Isole Tremiti per trascorrere una giornata. L'evento si è concluso con successo nel tardo pomeriggio di ieri.