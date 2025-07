Sparatoria a Taranto, sale a due il numero delle vittime

Pietro Caforio è morto in ospedale: la prima vittima, Carmelo Nigro, era deceduto la sera del conflitto a fuoco, il 16 luglio, subito dopo il trasporto in ospedale. Interrogato in carcere Michele Caforio, fratello di Pietro, sottoposto a fermo per l'omicidio di Carmelo Nigro e il tentato omicidio di Michael Nigro

Sale a due il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta a Taranto la sera del 16 luglio scorso. Pietro Caforio non ce l’ha fatta ed è deceduto oggi all’ospedale della città pugliese: il 34enne è la seconda vittima dopo il 45enne Carmelo Nigro, morto poco dopo il trasporto al pronto soccorso. Dall'Asl si apprende che Caforio, che era ricoverato in rianimazione, "è deceduto clinicamente alle 8.15 di questa mattina, e che, avviate le sei ore di osservazione previste dalle normative vigenti, il collegio medico ha certificato l'avvenuto decesso". Nel conflitto a fuoco di via Machiavelli, al rione Tamburi di Taranto, è poi rimasto ferito gravemente Michael Nigro, di 20 anni, figlio di Carmelo, mentre il 65enne Vincenzo Fago ha riportato una ferita non grave alla gamba sinistra. Il movente della sparatoria sarebbe da ricercare in contrasti nel controllo delle piazze dello spaccio della droga.