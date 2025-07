Bari, bimbo di 2 anni chiuso in auto: salvato dai passanti

La madre era andata a prendere una chiave di scorta, ma alcune persone hanno rotto il vetro della vettura per liberarlo. E' accaduto in una strada del quartiere San Girolamo

Un bambino di due anni è rimasto chiuso in auto questa mattina a Bari e così alcuni passanti, che si sono accorti delle sue difficoltà, hanno rotto i finestrini e lo hanno liberato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che adesso stanno svolgendo accertamenti, vigili del fuoco e 118. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato lui stesso ad azionare la chiusura centralizzata delle porte della vettura giocando con il telecomando.

Portato in ospedale per accertamenti

La madre, che si era allontanata, quando è tornata ha visto che il piccolo era chiuso all'interno e, dopo alcuni tentativi di aprire le porte, ha deciso di andare a prendere in casa un mazzo di chiavi di riserva. Nel frattempo i passanti, vedendo piangere il piccolo, oltre ad avvisare le forze dell'ordine, hanno rotto i finestrini. Il bimbo è stato portato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni sarebbero rassicuranti.