Si tuffa nel canale Villoresi e annega, morto un 18enne nel Milanese

È morto questa sera un ragazzo di 18 anni che si era tuffato nel canale Villoresi, a Garbagnate Milanese (Milano). L'allarme è scattato intorno alle 20, quando i suoi amici lo hanno visto tuffarsi in acqua senza riuscire più a riemergere. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell'Areu con tre mezzi e i vigili del fuoco, che hanno recuperato il giovane privo di sensi. I sanitari hanno praticato delle manovre disperate per rianimarlo e poi hanno trasferito il 18enne in gravissime condizioni all'ospedale di Garbagnate, dove il ragazzo è morto poco dopo. La vittima è un italiano di origine marocchine. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Rho e la polizia locale di Garbagnate.