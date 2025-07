Monza, donna trovata morta vicino casa a Macherio: fermato l'ex

Una donna di 34 anni è stata trovata morta in un'area dismessa a Macherio, in provincia di Monza, intorno a mezzanotte. La vittima è Geraldine Yadana Sanchez, di nazionalità peruviana: sul suo corpo sono stati rilevati segni di strangolamento. Fermato l'ex marito, un 31enne peruviano nei confronti del quale la Procura di Monza ha emesso un decreto per omicidio volontario e atti persecutori. Proprio per scappare dall’uomo Geraldine Yadana Sanchez aveva lasciato il Perù insieme ai due figli di 14 e 17 anni: a dare l’allarme sono stati i due ragazzi, preoccupati non vedendo rientrare la madre a casa. Il luogo in cui è stato ritrovato il corpo senza vita si trova a poca distanza dall'abitazione della donna.