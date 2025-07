Caso Garlasco, Nordio: “Comunque finisca la vicenda, finirà male”

Intervenendo al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca), il ministro della Giustizia ha affrontato la questione di Garlasco. Per Nordio, si tratta di “un'indagine lunga, costosissima e dolorosa. La lentezza dei processi a volte dipende anche dal fatto che non ci si vuole arrendere all'evidenza"

La vicenda di Garlasco “comunque finisca finirà male”. A dirlo è stato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenendo al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Secondo Nordo, “l'imputato condannato che si è fatto già 10 anni, ora emerge che forse lui non è il colpevole”. Poi ha aggiunto: “Oggi è emerso che potrebbe esserci un terzo. Dopo 18 anni, un esame del Dna la vedo dura da dimostrare”. Secondo il ministro, si tratta di “un'indagine lunga, costosissima e dolorosa, la lentezza dei processi a volte dipende anche dal fatto che non ci si vuole arrendere all'evidenza. Nel caso di Garlasco è stato assolto in primo e secondo grado e poi condannato".