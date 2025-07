Gaia De Gol, chi era la ragazza morta schiacciata da masso nel Piave

Amava la ginnastica ritmica ed era un'atleta promettente. Gaia De Gol, residente a Lentiai dove frequentava l’Istituto agrario, aveva 15 anni e la sua vita si è interrotta ieri in una normale giornata trascorsa all’aria aperta sulle rive del fiume Piave, in compagnia della mamma e delle sue amiche.

Una giovane ginnasta

“Era una ragazza buona, brava, la conosco da quando aveva cinque anni”, ha detta la sua allenatrice dell’associazione sportiva Sport Natura & Benessere, Erika Dilli, al Corriere del Veneto, aggiungendo “si distingueva per essere particolarmente motivata ed entusiasta nel frequentare le lezioni e le gare”. Il gruppo si trovava al Cesana Beach di Lentiai, un'area verde con una spiaggia lungo il fiume Piave, vicino a Busche, nel Bellunese. Quello che doveva essere solo uno svago, l’idea di fare un selfie sulla cima di una roccia da dove il panorama era più bello, si è trasformato in tragedia quando l’enorme masso si è staccato travolgendola. Una seconda ragazza, coetanea, è rimasta ferita alla mano e si trova ricoverata in ospedale a Belluno, e una terza di 16 anni è rimasta illesa.