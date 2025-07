Incidenti sul lavoro, donna muore in azienda agricola nel Ferrarese

Economia

L’Istat ha certificato un tasso di disoccupazione ai minimi storici e un aumento degli occupati, un risultato definito dalla ministra del Lavoro Elvira Calderone “storico, che il governo Meloni può rivendicare con orgoglio”. Eppure, nonostante questi siano risultati positivi, la percentuale di inattivi rimane alta e l’Italia resta ultima in Europa per tasso di occupazione e lavoro femminile. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 9 gennaio 2025