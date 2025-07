Migranti, false pratiche e mazzette per ingressi: 9 arresti in Italia

Dalle indagini è emerso che diversi gruppi criminali hanno sfruttato i tentativi di centinaia di persone straniere di entrare in Italia, offrendo loro la regolarizzazione con ingenti profitti illeciti. Si parla di compensi tra i 1.000 e i 5.000 euro. Tra le modalità più diffuse la falsificazione di documenti e l’offerta di servizi di intermediazione illecita

Nove persone sono state arrestate per vari reati dalla polizia nell'ambito di un'operazione contro l'immigrazione clandestina in Italia. Le indagini, coordinate dal Servizio centrale operativo (Sco), hanno consentito di individuare numerose anomalie nelle procedure di ingresso disciplinate dal decreto flussi. Nel corso dell’operazione è emerso che diversi gruppi criminali hanno sfruttato i tentativi di centinaia di persone straniere di entrare in Italia, offrendo loro la regolarizzazione con ingenti profitti illeciti. Si parla di compensi tra i 1.000 e i 5.000 euro. Tra le modalità più diffuse la falsificazione di documenti, allegando alle istanze di ingresso falsi contratti di lavoro o false attestazioni di soggiorno, oppure l’offerta di servizi di intermediazione illecita.