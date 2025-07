Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale sull'ex fidanzata

Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Viterbo Rita Cialoni dopo circa un'ora di camera di consiglio. La prima udienza si terrà il 4 novembre. Guede, già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1° novembre del 2007, ha finito di scontare la pena nel 2021 ascolta articolo

Rudy Guede, già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1° novembre del 2007, è stato rinviato a giudizio per l'accusa di violenza sessuale nei confronti della sua ex fidanzata. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Viterbo Rita Cialoni dopo circa un'ora di camera di consiglio. La prima udienza si terrà il 4 novembre davanti al collegio del tribunale del capoluogo. Parte civile la presunta vittima. L'imputato, prima della discussione, ha chiesto di essere interrogato, per ribadire la sua versione, come già fatto a dicembre 2023 davanti al gip Savina Poli e lo scorso marzo davanti alla Pm titolare del fascicolo.

Formalmente libero da novembre 2021 Guede, condannato a 16 anni per l'omicidio in concorso della studentessa inglese a Perugia, ha finito di scontare la sua pena nel novembre del 2021. Dopo aver scontato gran parte della pena nel carcere di Viterbo, avevo potuto usufruire dell'affidamento ai servizi sociali per l'ultima parte della pena e ha potuto godere della scarcerazione anticipata per buona condotta. Approfondimento Il caso Meredith Kercher, dall’omicidio al processo: tutte le tappe