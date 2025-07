Montalto di Castro, 17enne sepolto sotto sabbia: 40 minuti di ricerche

Sarebbero trascorsi 40 minuti prima di ritrovare il corpo di Riccardo Boni, il 17enne romano che è rimasto seppellito sotto la sabbia in una buca che aveva scavato per gioco sulla marina di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Inutili i tentativi di rianimazione cardio polmonare praticati dal personale del 118. Il ragazzo si trovava in villeggiatura con la sua famiglia presso il camping Villaggio California. Quando la mamma ha dato l'allarme perché non riusciva a trovarlo, l'unico indizio a disposizione dello staff del campeggio era la testimonianza del fratellino di 5 anni, che continuava a ripetere: "Riccardo è sotto la sabbia". Prima che i soccorsi fossero dirottati dove indicava il bambino sono trascorsi diversi minuti. È stato proprio il piccolo, poi, a condurre i soccorritori nel luogo del tragico incidente, ma quando finalmente sono riusciti ad estrarre il corpo era già troppo tardi.