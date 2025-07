Milano, incendio nella notte in edificio Aler: nessun ferito

Teatro delle operazioni di soccorso un edificio in via Moretto da Brescia 1. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al primo piano dello stabile popolare occupato da una accumulatrice seriale di 58 anni seguita da tempo dall'ospedale Sacco. Nessun ferito o intossicato

Un incendio avvenuto nella notte intorno alle 2.30 ha impegnato quattro squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Marcello e Cuoco. Teatro delle operazioni di soccorso un edificio di proprietà Aler in via Moretto da Brescia 1. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al primo piano dello stabile popolare occupato da una accumulatrice seriale di 58 anni seguita da tempo dall'ospedale Sacco. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, dato il carico di incendio presente nell'immobile, permettendo l'evacuazione di alcuni condomini anziani con difficoltà a deambulare. Le operazioni di soccorso, dopo aver messo in sicurezza gli occupanti della scala, sono proseguite con la bonifica dell'area. Nessun ferito o intossicato. Sul posto anche polizia di stato e 118. Le operazioni si sono concluse intorno alle 7.