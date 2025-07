Agguato e sparatoria a Fondi vicino Latina, quattro arresti

L'episodio era avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 maggio scorso. Nell'agguato era rimasto ferito ad una gamba un pregiudicato di 40 anni. Eseguite quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere per tre uomini e una donna, tutti pregiudicati. Tre erano già in manette. Stamani dopo un rocambolesco tentativo di fuga, è stato arrestato anche il quarto indagato

Quattro arresti per la sparatoria avvenuta nei pressi di un locale nella zona del palazzetto dello sport di Fondi, in provincia di Latina, la notte tra il 14 e il 15 maggio scorso. Nell'agguato era rimasto ferito ad una gamba un pregiudicato di 40 anni che era riuscito a scappare, inseguito dagli aggressori. La Polizia di Latina, dopo l'indagine diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina, ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip, nei confronti di tre uomini e una donna, tutti pregiudicati, un 34enne originario di Caserta, un 38enne originario di Napoli, un 44enne originario di Roma, e una donna, 33enne originaria della provincia di Roma, tutti domiciliati a Fondi. Gli elementi emersi dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Latina e dal Commissariato di polizia di Fondi hanno consentito agli inquirenti di ipotizzare per i quattro il tentato omicidio premeditato in concorso.