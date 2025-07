Roma, arrestato allenatore di Taekwondo per abusi sessuali su minori

Abusava delle allieve minorenni. Per questo un 38 enne romano, maestro di taekwondo, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, che lavorava in una palestra in zona Pietralata, era riuscito a guadagnare la fiducia delle famiglie e delle allieve, iniziando ad avvicinarle e ad abusare sessualmente di loro, grazie alla sua capacità manipolatoria.

Le vittime

A dare il via alle indagini, la denuncia di una mamma che, a partire da alcuni comportamenti anomali della figlia, era riuscita a farsi raccontare le violenze subite. Secondo chi indaga, le violenze si consumavano all’interno del centro sportivo o nell’autovettura che l’istruttore, grazie al favore che aveva ormai acquisito tra le famiglie delle sue allieve, utilizzava per riaccompagnarle a casa dopo averle trattenute oltre l’orario di allenamento. Le pressioni e gli abusi non avevano incontrato una battuta d’arresto neppure dopo il rifiuto delle vittime: una di loro, pur di non continuare a subire violenze, aveva deciso di abbandonare la disciplina.

Le violenze pare siano andate avanti, su almeno tre giovanissime atlete, per circa due anni e messe in luce dagli investigatori del Commissariato Porta Pia e dai Carabinieri della Stazione Santa Maria del Soccorso. Alla luce degli elementi raccolti a suo carico, la Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari l'emissione nei suoi confronti della misura cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata.