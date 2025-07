Francesca Bergesio, ex Miss Italia minacciata da uno stalker

La Procura di Asti ha notificato a un giovane residente in provincia di Catania, Davide Rosano, 26 anni, l’avviso di conclusione delle indagini. È accusato di minacce aggravate e ripetute che ha fatto arrivare sotto il falso nome di Daniele Romeo

Un incubo che non finisce mai quello che sta vivendo da mesi Francesca Bergesio ,la Miss Italia 2023 di Cervere, nel Cuneese minacciata sui social da uno stalker che scrive parole orrende. “Ti incateno e ti stupro”. Altri due messaggi dello stesso tenore sono stati inviati il 19 febbraio. “Vorrei incatenarti per ore al letto. Per ore Wao”. Francesca assistita dall’avvocato Nicola Menardo, ha presentato denuncia alla polizia.