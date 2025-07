Torino, intossicata dalla bombola per l'acqua frizzante in auto

Una donna di 47 anni ha rischiato di morire per colpa di una bombola per fare l’acqua gasata in casa. Mentre la trasportava in macchina si è rotta e ha perso anidride carbonica, come racconta la Repubblica. Alcuni passanti hanno notato la signora priva di sensi dentro l’auto e hanno fermato una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile di passaggio. L’episodio è avvenuto all’angolo fra via Onorato Vigliani e via Carnia, a Torino.