Uomo risucchiato da motore aereo a Orio al Serio: cosa sappiamo

Il volo coinvolto è un Airbus A319 della compagnia Volotea che stava rullando sulla pista per decollare verso l'aeroporto spagnolo delle Asturie. Aveva a bordo 154 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Erano le 10,35 di un giorno in cui tanti partono per le ferie, da uno scalo dove lo scorso anno sono passati 17 milioni di passeggeri. Secondo alcuni testimoni, l’uomo si sarebbe buttato nel motore sinistro del velivolo. Dopo l’accaduto, i voli sono stati subito bloccati e per un paio d'ore non ci sono stati più decolli, con gli aerei in atterraggio che sono stati dirottati su altri scali.

Per approfondire:

Bergamo, muore risucchiato da motore aereo: il racconto