Roma, tentato furto villa Valentino: ladri messi in fuga da vigilante

I ladri si sono introdotti nella villa di Valentino sull'Appia Pignatelli a Roma il 6 luglio scorso, mentre lo stilista era in casa, riporta Il Messaggero. La polizia sta indagando sul tentato furto. Secondo quanto ricostruito poco prima delle 19 due persone a volto coperto si sono introdotte nel giardino della villa. La guardia giurata ha esploso un colpo in aria a scopo intimidatorio e le due persone sono fuggite a bordo di un'auto. Sul posto, tra via Appia Pignatelli e via Erode Attico, i poliziotti del commissariato Tor Carbone.