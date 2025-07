Infarto durante la Traversata dello Stretto, morto Luca Tranzillo

Lutto nel mondo dello sport per la morte di Luca Tranzillo, atleta, istruttore e dirigente stroncato da un infarto mentre svolgeva la Traversata dello Stretto di Messina. Il malore lo ha colpito nel pieno della prova e per il 52enne non c’è stato niente da fare. “Basta un attimo e quella che doveva essere una giornata di sport si è trasformata in tragedia”, scrive la Federazione Italiana Nuoto Calabria sulla sua pagina Facebook. Tranzillo, conosciuto e stimato nell’ambiente, era dirigente del Forum Sport Center di Roma, dove seguiva l’organizzazione e la logistica degli eventi sportivi, e faceva parte del comitato regionale FIN Lazio in qualità di consigliere con delega alla propaganda.