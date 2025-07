Ey: "In Italia crescono IDE del +5% nonostante calo europeo"

I risultati della nuova edizione dell’EY Attractiveness Survey Italy rilevano una crescita del 5% degli investimenti diretti esteri (IDE) in Italia nel 2024, rispetto al 2023, con 224 progetti di IDE annunciati nel 2024, rispetto ai 214 dell’anno precedente. Questo dato rappresenta una controtendenza rispetto al contesto europeo, dove si è registrato un calo del 5% per il 2024, dopo un analogo dato registrato nel 2023, ad evidenziare le difficoltà del nostro Continente a rimanere attrattivo per localizzazione di IDE. La quota di mercato cresce al 4,2%, posizionando l’Italia al settimo posto della graduatoria europea, avanzando di due posizioni rispetto all’anno precedente. Le prime tre economie europee, Francia, Regno Unito e Germania, sebbene le rispettive riduzioni in termini di IDE del -14%, -13% e -17%, continuano ad attrarre la maggior parte dei flussi di IDE, rappresentando quasi la metà, il 46%, del totale europeo.

Daviddi: "Risultato positivo per Italia"

"Il nostro report analizza i dati del 2024 e il sentiment delle aziende per il 2025 sulla base di una estesa survey internazionale - ha spiegato Marco Daviddi, Managing Partner EY-Parthenon in Italia - Entrambi evidenziano un risultato positivo per l’Italia. Negli ultimi due anni, il mondo ha vissuto trasformazioni significative, con rilevanti cambiamenti geopolitici e politiche commerciali non ancora cristallizzate, ma sicuramente pronte a rimodellare il panorama degli investimenti globali, in particolare in Europa". "Secondo i risultati emersi nella nostra analisi sugli investimenti diretti esteri in Italia - ha continuato Daviddi - nel corso del 2024 abbiamo registrato un segnale molto positivo di crescita pari al 5%, consentendo così al Paese di continuare il proprio percorso come area in grado di attrarre quote crescenti di investimenti diretti esteri".

"Il dato è particolarmente positivo, se messo a confronto con il dato in Europa, dove si è assistito ad un ulteriore calo, dopo quello registrato nel 2023, che ha visto impattare principalmente le grandi economie del continente come Regno Unito, Germania e Francia. Questo ulteriore segnale positivo deve essere comunque da ulteriore stimolo ad agire per continuare in un percorso che deve portare l’Italia ad attrarre un volume di investimenti coerente con la dimensione della propria economia in Europa".