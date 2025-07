Milano, arrestato l'uomo ricercato per l'omicidio di madre e fratello

Un 31enne francese è stato arrestato dalla Polfer, a Milano, perché ricercato in Francia per duplice omicidio della madre e del fratello. L'uomo è stato individuato il 2 luglio (ma la notizia è stata divulgata stamani) perché trovato riverso a terra in Piazza Duca D'Aosta, all'esterno della stazione Centrale. "Gli agenti si sono avvicinati" - si legge in una nota della Questura - "e notando la somiglianza con un soggetto ricercato per duplice omicidio in Francia, di cui erano state diramate recentemente le ricerche, hanno approfondito gli accertamenti", scoprendo che era stato inserito tra i ricercati a livello europeo. Il duplice omicidio è avvenuto ad Argenteuil, in Francia, il 22 giugno scorso. Ora il sospettato si trova nel carcere di San Vittore, a disposizione della Corte d'Appello di Milano.