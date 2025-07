Estate 2025 a Torino, cosa fare: gli eventi da non perdere

Durante i mesi più caldi Torino si anima di eventi, festival, spettacoli all'aperto e molto altro ancora.Per esempio il centro storico si trasforma in un'esperienza unica. Si può passeggiare per le sue affascinanti stradine pedonali, andare in uno dei tanti caffè storici, come il Caffè Al Bicerin, e assaporare il famoso Bicerin, una bevanda tipica torinese.