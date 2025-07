Glovo, bonus caldo ai rider sospeso: sindacati discutono con Deliveroo

Glovo sospende la regola del bonus ai lavoratori, bonus che aumentava al salire della temperatura ed avvia un confronto per una trattativa con il sindacato.

Confronto anche con Deliveroo con la quale si discuterà di sicurezza sul lavoro e particolari situazioni territoriali come l'ordinanza della regione Piemonte. Lo spiegano fonti della Felsa Cisl dopo l'incontro con le due piattaforme di consegne con i rider.



Il sindacato contestava a Glovo di aver comunicato unilateralmente ai soli lavoratori sia l'attivazione del bonus caldo che le modalità di erogazione.

Felsa chiedeva invece di trattare. Per la gestione del bonus - spiegano sempre dal sindacato - la piattaforma aveva comunicato tre fasce di temperatura, da 32 a 40 gradi e per ogni fascia si stabiliva una maggiorazione. "Dopo l'incontro abbiamo chiesto che rivedessero questa regola unilaterale comunicata ai lavoratori perché non era frutto di contrattazione sindacale. Loro hanno accettato ritirando la procedura e deciso di avviare un confronto per rivedere queste misure".



Anche Deliveroo, che non aveva fatto comunicazioni, si unisce al confronto per discutere sulla sicurezza sul lavoro e monitorare situazioni a livello territoriale, tipo l'ordinanza della regione Piemonte per la quale oggi le due piattaforme hanno sospeso l'attività nella fascia fissata nell'ordinanza per il blocco del lavoro di ordini e consegne.