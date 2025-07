Reggia di Caserta chiude per un guasto elettrico

Un guasto elettrico ha interessato le zone centrali di Caserta, costringendo la Reggia borbonica patrimonio dell'Unesco e il Comune a chiudere anticipatamente. È stato un post sulla pagina Facebook del Museo ad avvisare gli utenti poco dopo le 13 dell'immediata "chiusura al pubblico" della Reggia a causa di un "grave guasto elettrico che ha interessato la zona di piazza Vanvitelli e corso Trieste". Anche il Comune di Caserta, situato proprio a Piazza Vanvitelli, è stato costretto a chiudere. Gli unici uffici comunali non chiusi sono quelli ubicati in altre zone della città non interessate dal guasto, come lo Stato Civile, il cimitero e la biblioteca comunale. L'erogazione di energia elettrica in centro si è interrotta già in mattinata, si sperava in un ripristino più veloce, ma per ora, fanno sapere dal Comune, non si sa quando il guasto verrà riparato.