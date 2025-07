Estate 2025, cosa fare a Milano: gli eventi per chi resta in città

Per tutto luglio, Milano offre rassegne di cinema all’aperto sotto le stelle in location come l’Arena Civica e il Cortile del Castello Sforzesco. Film di qualità tra classici e titoli contemporanei, proiettati in un’atmosfera conviviale e accessibile. Molte serate sono gratuite o a prezzi contenuti, con la possibilità di ascoltare audio in cuffia e vivere un’esperienza immersiva. Un modo ideale per godersi l’estate in città, unendo cultura e relax.