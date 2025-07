Palio di Siena rinviato per maltempo, pioggia su Piazza del Campo

La Carriera in piazza del Campo era prevista per questa sera alle 19,30. Nella provaccia di questa mattina la vittoria era andata alla contrada della Selva con il fantino Andrea Sanna, detto Virgola, sul cavallo Zenis

Rinviato per pioggia il Palio di Siena in programma questa sera alle 19.30. A causa di un temporale abbattutosi sulla città poco dopo le 15 la pista di tufo nell'anello di piazza del Campo si è resa impraticabile. Ad ufficializzare il rinvio della carriera dedicata alla Madonna di Provenzano la bandiera verde esposta dal Comune di Siena dalle trifore di palazzo pubblico. Sempre a causa di maltempo erano stato rinviati entrambi i Palii dello scorso anno.

Provaccia vinta dalla contrada della Selva

Intanto, questa mattina la contrada della Selva aveva vinto la provaccia in vista della Carriera inizialmente prevista per questa sera in piazza del Campo. Il fantino Andrea Sanna, detto Virgola, sul cavallo Zenis ha concluso in prima posizione il terzo giro dopo che diverse contrade si sono alternate alla testa di una prova condotta al trotto. Confermate le accoppiate cavallo-fantino decise il 29 giugno dopo l'assegnazione dei cavalli alle contrade: Giovanni Atzeni detto Tittia su Diodoro nell'Oca, Carlo Sanna detto Brigante su Zio Frac nella Tartuca, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Viso d'Angelo nel Bruco, Enrico Bruschelli detto Bellocchio su Dorotea Dimmonia nell'Istrice, Francesco Caria detto Tremendo su Arestetulesu nella Pantera, Giuseppe Zedde detto Gingillo su Comancio nel Valdimontone, Giosuè Carboni detto Carburo su Tale e Quale nella Chiocciola, Andrea Sanna detto Virgola su Zenis nella Selva, Antonio Mula detto Sharbana su Ares Elce nella Lupa e Michel Putzu detto Spago su Diosu de Campeda nel Drago.