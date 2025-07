Omicidio a Napoli, uomo accoltellato al torace muore in ospedale

È avvenuto intorno alle 2.50 del mattino in via Alessandro Poerio, a due passi da Porta Capuana, in circostanze ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il 27enne, originario del Marocco, sarebbe stato aggredito da sconosciuti con un'arma da taglio

Un uomo di 27 anni è morto a Napoli per una profonda ferita al torace. È avvenuto intorno alle 2.50 del mattino, in circostanze ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, allertati dal 112, il 27enne, originario del Marocco, sarebbe stato aggredito da sconosciuti con un'arma da taglio in via Alessandro Poerio, a due passi da Porta Capuana. Ma, giunto in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, è deceduto.