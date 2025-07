Femminicidio Francesca Deidda a Cagliari, ergastolo al marito

Ergastolo con un anno di isolamento diurno. È la decisione della Corte d'assise di Cagliari che ha condannato Igor Sollai per il femminicidio della moglie Francesca Deidda. L’uomo, 43 anni, era già in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere dopo aver confessato il reato. La donna, 42 anni, era sparita da San Sperate, un paese a una ventina di chilometri da Cagliari, il 10 maggio dello scorso anno e i suoi resti erano poi stati trovati il 18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito. I giudici hanno confermato tutte le aggravanti, tranne quella per futili motivi.

La confessione

Igor Sollai, da sempre indagato per il femminicidio di Francesca Deidda, aveva inizialmente dichiarato di essere innocente. Poi, dopo sei mesi dalla scomparsa della donna, aveva confessato di aver ucciso e nascosto il corpo della moglie. Già prima della confessione, Sollai si trovava in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Il 22 novembre 2024 la svolta: durante un interrogatorio in carcere a Uta durato 4 ore il 43enne ha confessato il delitto descrivendo nei dettagli le modalità usate per uccidere la moglie e per liberarsi del cadavere.