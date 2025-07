Estate 2025, cosa fare a Roma: gli eventi per chi resta in città

Alla Cavea dell’Auditorium, il 7 luglio, è la volta di Sting, leggenda vivente del rock internazionale, che si esibisce per il Roma Summer Fest in un concerto che si preannuncia indimenticabile. Ex leader dei Police, autore di successi planetari come “Englishman in New York” e “Fields of Gold”, porterà sul palco una scaletta che mescola il meglio del suo repertorio con sonorità world music e jazz. L’atmosfera suggestiva della Cavea, con il cielo romano come soffitto, renderà l’esperienza ancora più magica.

