Palermo, scuolabus si ribalta: feriti 4 bambini e 2 adulti

Paura nel capoluogo siciliano per un incidente che ha coinvolto un mezzo, con a bordo alcuni bambini, che si è ribaltato in via Ruffo di Calabria

Un pulmino che trasportava bambini è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Palermo, in via Ruffo di Calabria. I vigili del fuoco, intervenuti alle 14.50 circa, hanno estratto un bambino rimasto incastrato. Risultano feriti altri 3 bambini, l'autista e un assistente, tutti affidati alle cure del 118.

Il personale VVF è impegnato per la rimessa in strada del mezzo tramite autogrù dei pompieri. Nelle foto scattate dai Vigili del fuoco il pulmino, di colore giallo e con la scritta "scuolabus" sul cofano, appare ribaltato sul fianco destro. Via Ruffo di Calabria collega Palermo con San Martino delle Scale, frazione di Monreale.