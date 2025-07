Roma, incendi da Fiumicino a Primavalle: si indaga su roghi dolosi

Il sindaco ha lanciato un appello: “Roma non può permettersi di trasformare questo tipo di incendi in un’emergenza ricorrente. Noi stiamo facendo la nostra parte, verificando il rispetto delle nostre severe direttive per prevenire e mitigare gli incendi durante la stagione estiva, sanzionando chi non rispetta le regole. Chiediamo a tutte le autorità e alla cittadinanza il massimo senso di responsabilità e collaborazione”

Dal Parco delle Valli al rogo a ridosso dell'A12 passando per via Appia Nuova e Casal Selce, in via del Rosario. Inizio settimana letteralmente “di fuoco” per la Capitale d’Italia che, nelle ultime 48 ore, ha visto i vigili del fuoco e la Protezione civile impegnati su più fronti per spegnere le fiamme. Su alcuni episodi sospetti sono in corso accertamenti. Il sindaco ha lanciato un appello: “Roma non può permettersi di trasformare questo tipo di incendi in un’emergenza ricorrente. Si tratta di fiamme in aree a prevalente vocazione agricola, una tipologia di fuoco che da tempo abbiamo segnalato alle autorità e che iniziano sistematicamente su terreni privati e arrivano a lambire edifici, capannoni o depositi. Noi stiamo facendo la nostra parte, verificando il rispetto delle nostre severe direttive per prevenire e mitigare gli incendi durante la stagione estiva, sanzionando chi non rispetta le regole. Chiediamo a tutte le autorità e alla cittadinanza il massimo senso di responsabilità e collaborazione”.

Gli episodi più gravi

Per più di 48 ore consecutive le fiamme hanno messo in ginocchio la Città Eterna. Le alte temperature hanno favorito il propagarsi dei roghi. Dopo l’allarme partito domenica da Santa Palomba, dove un incendio ha devastato la Ceva Logistics, azienda di stoccaggio di rame e materiale elettrico, ieri il caso più importante a ridosso dell’aeroporto di Fiumicino, tra Piana del Sole e Ponte Galeria. Allarme cessato solo in serata con la riapertura dei tratti autostradali fra Torrimpietra e l’allacciamento con la Roma-Fiumicino e ancora fino a Fregene verso l’Aurelia. Allarme anche per altri incendi, come quello in zona Grotta Perfetta - a fuoco tre auto in via Salvatore Di Giacomo - e poi ancora in via Bencivenga all’interno della riserva naturale Valle dell’Aniene, non lontano dal parco delle Valli, e in via del Rosario, a Casal Selce. Fuoco anche a Primavalle, alla borgata Ottavia e a Cesano.