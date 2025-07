Blackout a Bergamo: probabile guasto legato ai consumi per il caldo

Guasto probabilmente legato al caldo record



Come riporta il Corriere della Sera, la polizia locale è stata subissata di chiamate per i semafori fuori uso, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in diversi punti della città per liberare persone bloccate negli ascensori. Anche la conferenza stampa dell’Atalanta, al Gewiss Stadium per la presentazione della nuova campagna abbonamenti, è stata interrotta a causa del blackout. Enel ha fatto sapere di essere al lavoro per ripristinare la corrente e che il problema riguarda la linea di media tensione: la causa potrebbe essere legata al caldo delle ultime ore, "che portano a un surriscaldamento e alla dilatazione dei cavi elettrici, senza contare l'utilizzo dei climatizzatori che sovraccaricano la rete". Già questa mattina il blackout aveva interessato il borgo storico di Città Alta, mentre nel pomeriggio varie zone del centro e l'area dello stadio Gewiss.