Lecco, insulti anonimi da assessora anti-cyberbullismo: dimessa

Il post di scuse

“È doveroso che io faccia queste scuse pubbliche nei confronti di un cittadino – ha detto in un video via Instagram l’assessora – a cui ho risposto in maniera molto prepotente e maleducata, scendendo nel personale e facendolo in anonimato all'interno di un gruppo Facebook sotto un post dove veniva chiesto un intervento di manutenzione”. E poi ha aggiunto: “Non porto nessuna giustificazione. Qualunque sia la motivazione che possa avermi portato a rispondere così, in ogni caso non giustifica il modo in cui l’ho fatto. Chiedo scusa anche a tutti i cittadini che da anni lavorano con me o seguono il lavoro che stiamo facendo sul digitale. Sono caduta esattamente in quei comportamenti che da tempo analizziamo come atteggiamenti da limitare o eliminare dall’arena social”.

"Errore grave nel metodo e nel merito"

L’opposizione cittadina, composta anche da Fratelli d’Italia e Lega, aveva pubblicato subito un comunicato durissimo, chiedendo le dimissioni di Alessandra Durante e accusandola di aver “predicato l’educazione online” per poi “praticare il cyberbullismo e la diffusione di fake news”. “È stato un errore grave nel metodo e nel merito”, ha commentato il sindaco Mauro Gattinoni. “Spesso noi politici veniamo bersagliati da tutti coloro che hanno libertà di parola e tastiera”. Anche il gruppo Fattore Lecco si è schierato al fianco dell’assessora all’Evoluzione digitale: “È umana, imperfetta, generosa e determinata. Ce la teniamo stretta, seppur con questo scivolone”