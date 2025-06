Studentessa stuprata in crociera: condannati i tre ragazzi francesi

Tre giovani francesi sono stati condannati per la violenza sessuale di gruppo su una studentessa romana di 19 anni, avvenuta nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2024 a bordo della nave da crociera Msc Seaside. Stephane Feuilleret e Charly Ethon Karl hanno ricevuto una condanna a 10 anni di reclusione, mentre Damien Dauteuille La Font è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per concorso. La ragazza era stata invitata nella cabina con uno di loro per bere qualcosa. Lì si è consumato un primo rapporto sessuale tra i due: un rapporto non consenziente secondo la ragazza, ma la sentenza ha assolto il giovane sul punto, condannandolo invece per la violenza in concorso quando in cabina è arrivato il secondo ragazzo. Più sfumata la posizione del terzo ragazzo francese, che non avrebbe partecipato alla violenza ma era lì mentre si consumava.