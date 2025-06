Meteo, continua ondata di caldo: allerta per temporali sulle Alpi

Il sito ilmeteo.it conferma la fase meteo climatica anomala in arrivo con valori termici di circa 7-8 gradi in più rispetto a quanto ci si aspetterebbe in questo periodo. Infiltrazioni di aria più fresca ed instabile in quota potranno provocare rovesci e temporali su alcune zone italiane, con la Protezione Civile che ha emesso un avviso di allerta meteo relativo alla giornata di oggi.