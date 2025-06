Maltempo in Piemonte, a Bardonecchia esonda il Rio Frejus

A causare l'esondazione del fiume a Bardonecchia sono state le violenti piogge che hanno colpito l'area nelle ultime ore. La sindaca, Chiara Rossetti, ha invitato residenti e turisti a restare a casa, non usare l'automobile, non avvicinarsi ai ponti e a evitare gli spostamenti

Un'ondata di maltempo si è abbattuta nelle ultime ore a Bardonecchia causando l'esondazione del Rio Frejus. A quasi due anni dall’alluvione che ha interessato il comune piemontese dell'alta Valsusa, è di nuovo massima allerta nell'area. A causare l'esondazione del fiume sono state le violenti piogge che hanno colpito la zona nelle ultime ore. La sindaca, Chiara Rossetti, ha invitato residenti e turisti a restare a casa, non usare l'automobile, non avvicinarsi ai ponti e a evitare gli spostamenti. Nel frattempo la Sitaf, la società che gestisce l’autostrada A32, ha chiuso per allagamenti gli svincoli autostradali.