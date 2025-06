Treviso, bambina di 10 anni dispersa sul Piave: ricerche in corso

Secondo le prime informazioni la piccola, di origini macedoni, stava facendo il bagno con i fratelli in una spiaggetta in località San Giacomo di Pederobba, nelle vicinanze del cementificio Rossi, ma dopo un tuffo non sarebbe più riemersa. I vigili del fuoco sonoattualmente impegnati nelle ricerche

Una bambina di 10 anni risulta dispersa lungo il fiume Piave, a Pederobba, in provincia di Treviso. Secondo le prime informazioni la piccola, di origini macedoni, stava facendo il bagno con i fratelli in una spiaggetta in località San Giacomo di Pederobba, nelle vicinanze del cementificio Rossi, ma dopo un tuffo non sarebbe più riemersa. I vigili del fuoco sonoattualmente impegnati nelle ricerche, mentre sul posto stanno operando squadre di terra, specialisti fluviali ed elicottero.