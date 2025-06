Quali saranno le città da bollino rosso sabato 28 e domenica 29 giugno

L'ondata di caldo estremo sull'Italia determinerà un forte aumento delle temperature con bollini rossi in varie città della Penisola. Per la giornata di sabato 28 giugno il Ministero della Salute ha emesso l'allerta rossa per le città di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona. Sempre nella giornata di sabato sono poi previsti anche 5 bollini arancioni per Catania, Civitavecchia, Genova, Rieti e Viterbo. Gli unici bollini gialli (4) sono tutti per città del Sud: Bari, Cagliari, Messina e Reggio Calabria