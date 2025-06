Violenta una 30enne in strada nel Modenese e fugge: ricerche in corso

I carabinieri stanno indagando su un episodio di violenza sessuale avvenuto a Vignola, nel modenese, mercoledì 25 giugno. La vittima è una donna, 30enne, che aveva appena salutato gli amici, nel centro del paese, quando, a pochi metri da casa, è stata aggredita alle spalle e buttata in terra. Un uomo le è saltato addosso e ha abusato di lei.

L'aggressore è fuggito

La violenza sessuale, secondo quanto riporta il Resto del Carlino che dà la notizia, sarebbe avvenuta intorno alle 22.30. L'aggressore è fuggito quando la donna si è messa a gridare, attirando l'attenzione di alcuni clienti di un locale. Sono intervenuti i carabinieri mentre la vittima è stata portata in ospedale: ha riportato ferite ed è stata sottoposta al protocollo previsto in casi di violenza sessuale. Sono in corso indagini e ricerche.