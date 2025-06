Roma, l'artista Jago porta la scultura Look Down a Montecitorio

Un simbolo nel cuore delle istituzioni

"La Camera dei deputati, luogo centrale della rappresentanza e del confronto democratico, rinnova il proprio impegno per la cultura intesa come bene comune", ha affermato Fontana. "Ogni opera accolta in queste stanze testimonia la vitalità del dialogo tra passato e presente, tra la memoria e ciò che ancora dobbiamo immaginare. Un dialogo che si rinnova ogni volta che cittadini, studenti e ricercatori entrano in questo edificio e si confrontano con ciò che custodisce". L’artista Jago ha spiegato il senso profondo della sua opera: "Look Down nasce da uno sguardo rivolto verso il basso, non per vergogna, ma per consapevolezza. È un invito a non distogliere lo sguardo dalla povertà, dall’emarginazione, dalla fragilità che spesso preferiamo ignorare. In questa scultura ho voluto rappresentare l’innocenza ferita di milioni di bambini, ma anche la speranza di un futuro che dipende da come li proteggeremo oggi". Portare quest’opera al centro delle istituzioni repubblicane, ha concluso, "è un gesto di fiducia nella responsabilità collettiva e nel valore del simbolo. Ogni bambino rappresenta il nostro futuro: riconoscerne la dignità è il primo passo verso una società più giusta. Che questo marmo non resti silenzioso, ma continui a parlare a chi decide, a chi rappresenta, e soprattutto a chi guarda. Perché guardare in basso, a volte, è il primo passo per elevare la coscienza".