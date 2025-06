Fausto Bertinotti mette all'asta i suoi Andy Warhol e altre opere

Due serigrafie di Andy Wharol e altre opere d’arte della collezione di Lella e Fausto Bertinotti saranno battute all’asta da Finarte a Milano il prossimo 2 luglio. In particolare si tratta di due serigrafie di Andy Warhol della serie dedicata a Mao Tse Tung nel 1972, valutate € 20/30mila ciascuna e ricevute in eredità dal banchiere Mario D’Urso, caro amico della coppia, morto dieci anni fa. E ancora di diverse opere di Piero Dorazio, donate dall'artista umbro ai coniugi in occasione di varie ricorrenze; di una scultura in ceramica policroma di grandi dimensioni di Giosetta Fioroni e di un olio su tela di Titina Maselli, Camion, del 1976.