Fanno sesso sull'Isola Pescatori, multa da 10mila euro per due turisti

Non solo sono stati interrotti in un momento di intimità, ma hanno rimediato anche una multa da 10mila euro. Non è finita bene per una coppia residente in provincia di Alessandria la gita sull'Isola dei Pescatori, nel golfo Borromeo del lago Maggiore, di fronte a Stresa. I due si erano appartati in una zona parzialmente nascosta, ma pubblica, e sono stati sorpresi mentre consumavano un rapporto sessuale dall'equipaggio della motovedetta della Stazione dei Carabinieri di Stresa, intenta al pattugliamento dello specchio d'acqua. Non si sarebbero preoccupati di essere in un punto comunque visibile ai passanti. Alcuni turisti hanno così allertato la centrale operativa che ha fatto intervenire la pattuglia a lago.