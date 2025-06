"Welcome to Silvio Berlusconi Airport", il nuovo murale a Malpensa

L'opera ritrae l'ex premier in abiti formali, a cavallo della fusoliera di un aereo Alitalia in volo, mentre con la mano sinistra accenna il suo tipico saluto

Un murale che ritrae Silvio Berlusconi a opera dell'artista AleXsandro Palombo è apparso all'aeroporto di Malpensa, lo scalo che, tra le polemiche, è stato intitolato all'ex presidente del Consiglio morto due anni fa. Il murale si intitola "Welcome to Silvio Berlusconi Airport" e raffigura l'ex leader di Forza Italia, vestito di tutto punto, come se fosse a cavallo della fusoliera di un aereo Alitalia in volo, mentre con la mano sinistra accenna il suo tipico saluto.