Maltrattamenti su minori in crescita, cosa ci raccontano i dati?

Nel nostro Paese i maltrattamenti su bambini e adolescenti sono aumentati del 58% in cinque anni. E quasi 9 su 10 li hanno subiti in famiglia. Sono dati che emergono dalla nuova indagine nazionale condotta da Terre des Hommes. Dai campanelli di allarme a cui prestare attenzione a come le istituzioni dovrebbero prevenire, ne parliamo con l'esperta Federica Giannotta: "I bambini abusati rischiano di diventare adulti abusanti"